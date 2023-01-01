Мини-компьютер Raspberry Pi 400 All-in-One RASPBERRY PI 400 KIT
***ТОВАР НОВЫЙ! Гарантия 6 месяцев.***
Цена указана за наличный расчёт или через доставку Транспортными компаниями и Авито-Доставкой.
Стоимость доставки оплачивается покупателем отдельно!!!
ВАЖНО: При заказе доставки, выбирайте службу БОКСБЕРРИ. Мы не работаем с Почтой России и другими ТК!!!
***По Москве возможна доставка нашим курьером.***
Характеристики :
Модель: Raspberry Pi 400 (SC0372)
Однокристальная система: SoC Broadcom BCM2711
Центральный процессор: 4-ядерный 64-битный CPU на ARM Cortex-A72 с тактовой частотой 1,8 ГГц
Графический процессор: VideoCore VI GPU с тактовой частотой 500 МГц
Графический API: OpenGL ES 3.0
Аппаратное декодирование видео: Кодек H.265: до 2160p60
Кодек H.264: до 1080p60
Оперативная память: 4 ГБ LPDDR4-3200 SDRAM
Стандарт Wi-Fi: 802.11 b/g/n/ac
Стандарт Bluetooth: v5.0 с BLE
Частотный диапазон: 2,4 / 5 ГГц
Сетевой интерфейс: Ethernet LAN (1 Гбит/с)
Цифровой аудио/видеовыход: 2× micro-HDMI версии 2.0
Максимальное выходное разрешение: Один монитор: 2160p (60 Гц)
Два монитора: 2160p (30 Гц)
Тип клавиатуры: TKL (без цифрового блока)
Тип клавиш: островные
Механизм клавиш: ножничного типа
Количество клавиш: 78
Языковые раскладки: Русская ЙЦУКЕН (лазерная гравировка)
Английская QWERTY (ANSI)
Контакты ввода-вывода GPIO: 40
Порты для периферии:2× USB 3.0
1× USB 2.0
Карта памяти: microSD
Разъём питания: USB Type-C
Напряжение питания: 5 В
Потребляемый ток: до 3 А
Материал: пластик
Цвет: белый с красным
Размеры: 286×122×23 мм
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1. Более восьмисот положительных отзывов от клиентов
2. Всегда есть проверка на месте
3. При покупке выдаем. товарный\кассовый чек
4. Гарантия 6 месяцев.
5. В одном месте вы сможете купить материнские платы, процессоры, оперативную память, ssd, hdd, и много другое
НАШ АДРЕС: м. Курская, м. Чкаловская 2 мин. от метро. ул. Земляной Вал, 34Ас2
Время работы: Понедельник - Пятница с 11:00 до 20:00.
Выходные: Суббота-Воскресенье и Праздничные дни.
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